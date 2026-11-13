Путин отказывается от демилитаризованной зоны и требует полного контроля над четырьмя областями Украины, — ISW

Российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от территориальных претензий на четыре украинские области и не соглашается на создание демилитаризованной зоны после окончания войны. Кремль настаивает на том, чтобы Украина передала России территории, которые российская армия до сих пор не смогла оккупировать.

Аналитики обратили внимание на заявления Владимира Путина во время встречи со специальным представителем президента США Стивом Виткоффом и бывшим советником американского президента Джаредом Кушнером.

Российский диктатор заявил, что единственной четкой линией разграничения между Россией и Украиной должна быть государственная граница РФ.

Москва незаконно объявила своими территориями Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, хотя российские войска не контролируют их полностью.

По мнению экспертов ISW, позиция Путина свидетельствует о том, что Кремль согласится на завершение войны лишь при условии установления полного контроля над всеми четырьмя регионами.

«Путин отказывается принимать любую предлагаемую демилитаризованную зону в послевоенной Украине или отказываться от требования, чтобы Украина передала части Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, которые российские войска не захватили», — отмечают аналитики.

В ISW также обратили внимание на позицию российского переговорщика Владимира Мединского.

11 ноября он заявил, что Москва не согласится на территориальные обмены с Украиной и продолжит расширять так называемую «зону безопасности» на севере Сумской и Харьковской областей.

Кроме того, Путин вновь выступил против размещения иностранных военных в Украине в рамках будущих гарантий безопасности.

Он назвал присутствие таких контингентов «абсолютно неприемлемым» для России и пригрозил, что иностранные военные станут законными целями российских сил.

В Институте изучения войны подытожили, что заявления Путина и российских переговорщиков демонстрируют нежелание Кремля отказываться от первоначальных требований к Украине и Западу.

В частности, Москва продолжает настаивать на передаче ей территорий четырёх украинских областей, отвергает идею демилитаризованной зоны и выступает против присутствия иностранных войск в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW), обнародованном 12 ноября 2026 года.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что после встречи с Владимиром Путиным планирует обсудить её результаты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Российский диктатор Владимир Путин 12 ноября предложил организовать гуманитарную миссию в Константиновку Донецкой области, привлекая к ее подготовке омбудсменов Украины и РФ.

Ранее Виткофф и Кушнер встретились с Путиным в Москве для обсуждения вопросов мира в Украине.

До этого в Кремле раскрыли темы переговоров Путина с Виткоффом и Кушнером.

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