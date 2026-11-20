20 ноября, в день массированного российского нападения на Украину, Владимир Путин призвал украинцев «переходить на нашу сторону» и объединять усилия с Россией. Его заявление прозвучало на фоне последствий обстрела, унесшего жизни по меньшей мере восьми мирных жителей и приведшего к ранению 28 человек.

Путин озвучил этот призыв в интервью режиссёру Эмиру Кустурице для фильма «Первого канала», посвящённого 80-летию патриарха Кирилла. Российский президент заявил, что украинцам, несмотря на «сегодняшние трагедии», стоит думать о будущем и объединяться с Россией, чтобы оказаться «на правильной стороне истории».

«Переходите на нашу сторону, потому что она является нашей общей стороной», — сказал Путин.

Его слова прозвучали в день, когда российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и девяти областям Украины. По данным премьер-министра Сергея Корецкого, в результате атаки погибли восемь человек, ещё 28 получили ранения.

Шесть человек погибли в Киеве. Среди них — трое сотрудников «Киевводоканала», которые попали под российский удар. Также российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру, повредили объекты критической инфраструктуры, а также жилые и коммерческие здания.

20 ноября в результате российской атаки на Киев был разрушен кондитерский цех компании Milfey. Производственное помещение получило значительные повреждения во время обстрела, сообщили представители компании.

В результате российской атаки ночью и утром 20 ноября были повреждены важные объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за разрушения электросетей атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации.

Утром 20 ноября российские войска нанесли удар по энергетическому объекту ДТЭК в Одесской области. В результате атаки временно остались без электричества 41 тысяча семей в Одесском и Раздельнянском районах.

В ночь на 20 ноября российские войска нанесли удар по транспортной и промышленной инфраструктуре Коростенского района Житомирской области. В результате атаки один человек получил ранение.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям показала первые кадры после российских ударов по столице в ночь на 20 ноября. По предварительным данным, в результате атаки три человека погибли, ещё 11 пострадали, одного человека эвакуировали.

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