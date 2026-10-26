«Путинистка» Долина лишилась новых песен из-за сбоев в облачном хранилище после атак ВСУ

Российская певица Лариса Долина лишилась части новых песен, которые готовила к выпуску альбома.

Проблемы возникли в облачном хранилище «Яндекса» после атак беспилотников на дата-центры компании.

Директор артистки Сергей Пудовкин подтвердил потерю музыкальных материалов и сообщил об отмене релиза. В частности, команда готовила премьеру новой песни «Крылья».

Часть записей сохранилась на жестких дисках в виде отдельных звуковых дорожек, поэтому композиции придется собирать заново.

Ранее о потере значительной части неопубликованных песен из-за тех же проблем заявил российский певец Олег Газманов.

Российская певица Лариса Долина рискует остаться без двух квартир в латвийской Юрмале из-за санкций Евросоюза и долгов за коммунальные услуги.

Напомним, как Ларису Долину обманули под видом спецоперации ФСБ.

Верховный суд РФ признал наличие психического расстройства у певицы Ларисы Долиной.

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