Вечером 24 ноября российские войска вновь нанесли удар по Ковельской общине. Обломки реактивного беспилотника упали на автостоянку курортного комплекса, в результате чего пострадали три человека.

Во время последней воздушной тревоги силы ПВО зафиксировали в воздушном пространстве области три реактивных ударных беспилотника. По данным Волынской ОГА, каждый из них упал в разном месте:

первый дрон был сбит мобильной огневой группой, и его обломки упали на автостоянку курортного комплекса;

второй беспилотник упал на территории еще одного предприятия, там обошлось без пострадавших и погибших;

третий удалось подавить средствами радиоэлектронной борьбы, он упал, ничего не разрушив, и никто не пострадал.

После падения обломков на автостоянке вспыхнул пожар, а трое человек получили осколочные ранения. Пострадавшим уже оказали медицинскую помощь, спасатели ликвидировали огонь.

Глава ОГА Роман Романюк призвал жителей Волыни не пренебрегать правилами безопасности и оставаться в укрытиях до сигнала отбоя тревоги. «Угрозу представляют не только вражеские беспилотники, но и их обломки», — подчеркнул глава области.

24 ноября российские оккупанты атаковали Ковельскую общину Волынской области реактивными беспилотниками типа Shahed. Один из дронов попал на территорию предприятия.

В Краснопольской общине Сумской области 23 ноября российские военные прицельно нанесли удар беспилотником по автомобилю, который перевозил хлеб и продукты питания. После атаки возник пожар.

В понедельник, 23 ноября, в результате российского обстрела повреждения получил карпатский мясной стейк-хаус «Ватра», расположенный в центре Киева.

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