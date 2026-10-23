Россия готовится к подземной войне, у Купянска продолжаются бои в газопроводах, — The Wall Street Journal

Российские военные готовят специализированные подразделения для ведения боевых действий под землей. Между тем бойцы 13-й бригады Национальной гвардии Украины «Хартия» уже противостоят российским войскам в старых советских газопроводах вблизи Купянска в Харьковской области.

По данным The Wall Street Journal, в начале года российские военные начали проникать на несколько миль вглубь украинских позиций, пересекая реку и передвигаясь по газопроводам. Подземные маршруты позволяют россиянам обходить участки фронта, которые постоянно находятся под наблюдением украинских беспилотников.

Оккупанты прорезали отверстия в трубах, выбирались на поверхность, запускали дроны, а затем снова прятались под землей.

Сначала украинские военные пытались уничтожать выходы из труб артиллерией и ударами с воздуха. Однако россияне прокапывали новые проходы рядом с разрушенными позициями.

«Это как в игре „удар крота“: нужно быть очень быстрым и иметь в воздухе несколько дронов», — рассказал The Wall Street Journal представитель бригады, лейтенант Владимир Дегтярев.

По словам Абата, весной стало ясно, что одного уничтожения выходов недостаточно для прекращения проникновения российских военных.

Украинские военные начали использовать наземные роботизированные комплексы для разведки внутри труб. С их помощью удалось выяснить, что россияне соорудили баррикады из мешков с песком и пулеметные позиции.

Впоследствии выяснилось, что оккупанты прокапывали от основного трубопровода дополнительные ходы в стороны и вниз. Так они создавали большие подземные помещения, в которых военные могли находиться месяцами.

Для уничтожения таких позиций бойцы «Хартии» применяли роботов со взрывчаткой и дистанционно управляемые крупнокалиберные пулеметы.

По данным издания, в отдельных случаях противники находились на расстоянии около четырёх метров друг от друга.

«Когда мы убивали одного врага, сразу за ним был другой. Внутри этих узлов было очень много людей», — рассказал Абат.

Диаметр газопроводов составляет примерно 1,2 метра, поэтому военные вынуждены передвигаться практически по одному. Для отдыха они используют бункеры, оборудованные в стенках труб, а во время боев преимущественно применяют тяжелые пулеметы.

Из-за условий внутри труб военные работают в противогазах. По их словам, запах газа и тел погибших настолько сильный, что форму приходится несколько раз стирать в уксусе.

Издание также сообщает, что бригада «Хартия» захватила более 30 российских военных в главном трубопроводе вблизи Купянска и его ответвлениях, а также ликвидировала более 100 оккупантов.

По словам Абата, Москва готовит новые подразделения, предназначенные специально для ведения боевых действий под землей.

The Wall Street Journal отмечает, что за развитием этой тактики в Украине следят военные руководители Польши и стран Балтии. Причина — наличие трубопроводных сетей советских времен на территориях этих государств.

Украина ранее была транзитной страной для сети, по которой российские энергоресурсы поставлялись в Центральную и Западную Европу. По данным «Укрнафты», компания эксплуатирует около 3200 км нефтепроводов и 3000 км газопроводов.

В то же время эффективность подземной тактики зависит от конкретных условий. В частности, попытки российских военных прорваться к Часовому Яру через трубы закончились неудачей.

Эксперт Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Марк Кансиан в комментарии The Wall Street Journal объяснил возвращение подземных боев развитием современных средств поражения.

«Подземные бои возвращаются как элемент войны в ответ на высокоточное оружие, такое как ракеты и дроны», — отметил Кансиан.

Таким образом, трубопроводы советских времен стали одной из зон боевых действий в окрестностях Купянска. Российские войска используют их для скрытого передвижения, обустройства позиций и попыток обойти украинскую оборону, а бойцы «Хартии» задействуют роботизированные комплексы и дистанционно управляемое вооружение для обнаружения и уничтожения противника.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на заместителя командира бригады с позывным Абат.

Кроме того, российские оккупационные войска продвигаются в Донецкой области вблизи двух населенных пунктов — Рай-Александровки и Вольного.

За прошедшие сутки, 22 октября, на фронте произошло 165 боевых столкновений. Наибольшее количество атак среди указанных направлений российские войска совершили на Покровском направлении, где зафиксировали 15 штурмов.

До этого Генштаб обновил данные о потерях России в войне против Украины по состоянию на 23 октября.

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