Россия нанесла 817 ударов по Запорожской области; есть раненый и повреждения

За сутки российские войска нанесли 817 ударов по 57 населённым пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки в Запорожье был ранен один человек. Также поступило 47 сообщений о повреждениях жилых домов, автомобилей и объектов инфраструктуры.

По словам Федорова, российские военные нанесли 21 авиаудар по Кушугуму, Комишуваси, Юлиевке, Новорозовке, Шевченковском, Таврийском, Заливом, Самийловке, Новоалександровке, Орехове, Васиновке, Вильнянке, Преображенке, Никольском и Сонячном.

Кроме того, оккупанты активно применяли беспилотники различных типов.

Всего 626 беспилотников различных модификаций, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье и населенные пункты области.

Под ударами оказались Запорожье, Малокатериновка, Новосолошино, Червоноднепровка, Григоровка, Речное, Запорожец, Веселянка, Новояковлевка, Запасное, Магдалиновка, Новооленевка, Гнаровское, Грушевка, Тернуватое, Лежино, Степногорск, Плавны, Приморское, Павловка, Лукьяновское, Орехов, Щербаки, Новоандреевка, Новопавловка, Преображенка, Новоданиловка, Малая Токмачка, Красная Криница, Омельник, Белогорье, Чаривное, Новоселовка, Гуляйпольское, Горкое, Староукраинка, Верхняя Терса, Копани, Долинка, Ровно, Воздвижовка, Придорожное и Новое Запорожье.

По информации Ивана Федорова, российские войска четыре раза обстреляли населённые пункты из реактивных систем залпового огня. Под обстрелом оказались Новояковлевка, Таврическое, Красная Криница и Егоровка.

Также зафиксировано 166 артиллерийских ударов по Червоноднепровке, Григоровке, Речному, Запасному, Новояковлевке, Магдалиновке, Терноватому, Степногорску, Плавням, Приморскому, Павловке, Лукьяновском, Орехове, Щербаках, Новоандреевке, Новопавловке, Преображенке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Красной Кринице, Омельнике, Белогорье, Чаривном, Новоселовке, Гуляйпольском, Горком, Староукраинке, Верхней Терсе, Копанях, Долинке, Ровно, Воздвижковке, Придорожном и Новом Запорожье.

В результате обстрелов в Запорожье ранен один человек. Кроме того, в соответствующие службы поступило 47 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и инфраструктурных объектов.

Российские войска продолжают применять авиацию, беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию для атак на населенные пункты Запорожской области.

Об этом сообщил сопредседатель Совета обороны Запорожской области Иван Федоров в Telegram.

В ночь на 12 октября российские войска несколькими волнами атаковали Украину реактивными беспилотниками. В Ивано-Франковске в результате удара погибли трое военнослужащих, повреждены объект инфраструктуры, многоквартирный дом и коммерческие помещения.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных домов и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

В Очакове Николаевской области в результате российского удара ракетой «Бандероль» пострадала 54-летняя женщина. Её состояние стабильное. Также повреждено складское помещение, четыре двухэтажных многоквартирных и один частный дом.

Кроме того, в результате российского ракетного удара по пригороду Харькова погибли три человека, ещё девять получили ранения. Информация об обстоятельствах атаки и состоянии пострадавших пока не уточняется.

Ранее РФ нанесла удар КАБами по Харькову, есть погибшая и пострадавшие.

В Богодуховском районе Харьковской области 11 октября российские военные атаковали с помощью беспилотника грузовик сельскохозяйственного предприятия. В результате удара погиб водитель.

Также РФ атаковала Харьков и девять населенных пунктов области, есть пострадавшие.

Напомним, в Запорожье завершили поисково-спасательные работы на месте российского удара по жилому дому, который произошел 10 октября. В результате атаки погибли 20 человек, среди них четверо детей, еще 17 человек пострадали.

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