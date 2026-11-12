Рютте сравнил ежемесячные потери РФ с потерями США за 14 лет войны во Вьетнаме

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, российская армия в последние месяцы ежемесячно теряла более 40 тысяч военнослужащих убитыми и тяжелоранеными. Для сравнения он привёл потери США во Вьетнаме: за 14 лет войны там погибли около 56 тысяч американских военнослужащих.

«Путин терпит поражение на поле боя. В течение последних нескольких месяцев Россия ежемесячно теряет более 40 тыс. военнослужащих — убитыми или тяжелоранеными. 40 тысяч. Соединенные Штаты за 14 лет во Вьетнаме потеряли 56 тысяч. А здесь — за один месяц 40 тысяч россиян погибшими или тяжелоранеными», — подчеркнул Рютте.

По его словам, предварительные данные за октябрь свидетельствуют о том, что российские потери могли превысить 50 тыс. военнослужащих за месяц. В то же время генсек НАТО не уточнил источник этих подсчетов.

Рютте также заявил, что Россия усилила кампанию гибридных действий против европейских стран. Среди методов, которые он приписал российским спецслужбам, – поджоги, провокации с беспилотниками и кибератаки.

По словам генерального секретаря НАТО, Москва пытается расколоть союзников, дестабилизировать европейское общество и ослабить поддержку Украины. Однако, заверил он, Альянс будет реагировать на такие действия усилением помощи Киеву.

«На каждую российскую гибридную атаку против наших стран мы отвечаем увеличением поддержки Украины», — заявил Рютте.

Он также отметил, что страны НАТО наращивают инвестиции в оборону, чтобы усилить способность Альянса защищать свою территорию.

Напомним, что с начала ноября Россия потеряла более 26 тысяч оккупантов.

Россия потеряла более 11 тысяч иностранных наемников в войне против Украины — Bloomberg.

Напомним, что в плену у Украины находятся граждане 48 стран, воевавшие на стороне РФ — Координационный штаб.

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