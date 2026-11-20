Российские войска фактически круглосуточно атакуют Украину ударными беспилотниками. Днём оккупанты запускают более 100 дронов, а ночью их количество может достигать 200.

По его словам, в отдельные дни доля реактивных беспилотников среди средств воздушного нападения может составлять до 95%.

«Дроны атакуют фактически круглосуточно. Мы фиксируем более 100 дронов в день — примерно такая цифра — и до 200 дронов каждую ночь. Среди них много реактивных», — сказал он.

По словам Игната, соотношение обычных и реактивных беспилотников меняется в зависимости от дня. Иногда доля реактивных БПЛА достигает 95%, а в другие дни до 90% составляют классические «Шахеды». Он также пояснил, что выбор типа беспилотников зависит от того, насколько быстро россияне хотят поразить цель, от характера этой цели и погодных условий.

Игнат отдельно подчеркнул, что эти обстоятельства необходимо учитывать при планировании противовоздушной обороны, чтобы правильно распределять силы и средства и обеспечивать перехват воздушных целей.

Об этом в эфире сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

Напомним, что Россия провела одну из самых мощных атак по Украине, выпустив до сотни ракет, — Игнат.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отразили атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

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