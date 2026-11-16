Россия нанесла удар по Днепру и районам области с помощью беспилотников, трое человек получили ранения

В ночь на 16 ноября российские войска почти 20 раз обстреляли Днепр и населённые пункты области. Трое человек получили ранения, повреждения понесли частные и многоквартирные дома, а также объекты инфраструктуры. О последствиях обстрелов сообщил начальник Днепропетровской областной государственной администрации Александр Ганжа.

В Днепре в результате обстрела ранения получила 44-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести. Повреждены транспортная инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

В Павлограде в состоянии средней тяжести в больницу доставили 77-летнего мужчину. 42-летняя женщина проходит амбулаторное лечение. Повреждены учебное заведение, многоэтажные дома, автомобиль.

В Каменском был нанесен удар по предприятию. В Никопольском районе удары пришлись по райцентру, Покровской и Мировской общинам. Поврежден частный дом.

В Личковской общине Самаровского района разрушена инфраструктура, произошёл пожар. В Синельниковском районе под ударом оказались Синельниково и Николаевская община. Повреждена инфраструктура.

Источник: Днепропетровская ОГА (ОВА)

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