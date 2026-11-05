Россия нанесла удары с помощью дронов по Днепру и Самару, на объектах критической инфраструктуры вспыхнули пожары

В ночь на 5 ноября российские войска нанесли удары беспилотниками по Днепру и городу Самару в Днепропетровской области. В результате ударов возникли пожары в частном секторе и на объектах критической инфраструктуры. Трое человек получили ранения.

Российские войска направили дроны на областной центр и Самар. В Днепре загорелись крыша частного дома и частные гаражи. Также пожары возникли на объектах критической инфраструктуры.

«Пожары возникли и на объектах критической инфраструктуры. На местах ударов работают экстренные службы», — сообщили в пресс-службе ОГА.

На обнародованных кадрах с мест попаданий видны значительные разрушения и масштабный пожар. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям пока не предоставили дополнительной информации о последствиях атаки.

В течение ночи Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивных беспилотников в направлении Днепра и области. После шести часов утра такие предупреждения продолжали поступать.

Об этом сообщает Днепропетровская областная военная администрация в Telegram.

В ночь на 5 ноября российская оккупационная армия атакует Киев ударными беспилотниками. В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возник пожар.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

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