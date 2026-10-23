Россия нанесла удары по энергетическим объектам в Житомирской области: более 900 населенных пунктов остались без света

В ночь на 23 октября российские войска вновь нанесли удары по энергетической инфраструктуре и жилым домам в Житомирской области. По состоянию на 07:00 без электроснабжения оставались более 900 населенных пунктов региона.

«Снова под атакой оказались объекты энергетики и жилые дома. Повреждены 6 частных домовладений. Информации о жертвах и пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

После российской атаки объекты критической инфраструктуры области работают с использованием резервных источников питания. Также в регионе развернуты «Пункты несокрушимости», где жители могут получить необходимую помощь.

Энергетики работают круглосуточно, чтобы восстановить электроснабжение потребителей. В то же время работы затрудняются постоянной угрозой повторных российских ударов.

Все соответствующие службы продолжают работать в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атаки и помочь людям, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко

В пятницу, 23 октября 2026 года, в Киевской области будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Энергетики обнародовали расписание для всех очередей потребителей.

23 октября в части областей Украины будут действовать вынужденные ограничения потребления электроэнергии.

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