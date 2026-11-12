Россия нанесла удар по энергетической инфраструктуре Украины: зафиксированы отключения электроэнергии и раненые энергетики

Российские войска продолжали наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины в течение последних суток. По состоянию на утро 12 ноября часть потребителей в девяти областях осталась без электроэнергии. В Полтавской области в результате российского удара ранения получили четверо энергетиков.

«В течение последних суток враг совершал многочисленные атаки на объекты энергетической инфраструктуры. Из-за последствий вражеских ударов на утро наблюдаются частичные отключения электроэнергии у потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях», — сообщили в «Укрэнерго».

Энергетики круглосуточно работают над восстановлением поврежденного оборудования, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение в домах украинцев.

В Министерстве энергетики также сообщили о пострадавших работниках в Полтавской области.

«В Полтавской области в результате российской атаки ранения получили четверо энергетиков. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

В большинстве регионов Украины применяются графики почасовых отключений электроэнергии. Для промышленных потребителей действуют графики ограничения мощности, сообщили в Минэнерго.

В ведомстве подчеркивают, что из-за непрекращающихся российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня — иногда даже несколько раз в час.

По информации «Укрэнерго», до конца суток в части областей для всех категорий потребителей будут действовать графики почасовых отключений объемом от одной до трех очередей.

Об этом сообщает Министерство энергетики и НЭК «Укрэнерго».

Утром 12 ноября в результате российского удара по девятиэтажному жилому дому в Соломенском районе Киева погиб один человек, ещё один получил ранения. Спасателям удалось спасти трёх человек.

Напомним, утром 12 ноября российский беспилотник атаковал Корабельный район Херсона. В результате удара тяжелые ранения получила местная жительница, которая впоследствии скончалась в больнице.

Ночью 12 ноября российские войска нанесли удар по Киеву баллистическими ракетами. По предварительной информации, под атаку мог попасть торговый центр «Эпицентр».

В ночь на 12 ноября российские войска атаковали энергетическую инфраструктуру и жилой сектор Ровенской области. В результате удара без электроснабжения остались Костополь, а также населенные пункты Ровенского и Сарненского районов.

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