Россия нанесла удар по энергетическому объекту во Львовской области, без света остались 175 населенных пунктов

В пятницу, 23 октября, российские войска нанесли удар беспилотником по объекту энергетической инфраструктуры во Львовском районе. В результате удара без электроснабжения остались 175 населенных пунктов.

Атака произошла во время воздушной тревоги, которая длилась с 11:56 до 12:14.

«Во время воздушной тревоги, которая длилась с 11:56 до 12:14, враг атаковал беспилотником объект энергетической инфраструктуры во Львовском районе. Без электричества остались 175 населенных пунктов. 154 — полностью, 21 — частично», — говорится в сообщении.

В результате российского удара полностью обесточены 154 населенных пункта, еще 21 остался без света частично.

Максим Козицкий подчеркнул, что энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

«Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее восстановить электроснабжение всех домов», — отметил глава Львовской ОГА.

В ночь на 23 октября и утром российские войска также нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры в других регионах Украины.

В результате этих атак новые отключения электроэнергии зафиксированы в восьми областях. Энергетики работают над ликвидацией последствий российских ударов и восстановлением электроснабжения.

Об этом сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По состоянию на утро 23 октября в результате российских обстрелов были зафиксированы отключения электроэнергии у потребителей в восьми областях Украины. На части территории страны также действуют графики почасовых отключений электроэнергии в объеме до двух очередей.

В Киеве и Киевской области введены экстренные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго».

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