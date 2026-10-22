Россия нанесла удар по инфраструктурному объекту в Запорожье, возник пожар

Российские войска нанесли удар по объекту инфраструктуры в Запорожье. В результате атаки на месте попадания возник пожар.

Начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин добавил, что после попадания на месте возник пожар.

«Враг атаковал Запорожье», — отметил он.

По предварительным данным, в результате удара ранение получил один человек. О состоянии пострадавшего и масштабах повреждений Семикин пока не сообщил.

Также Семикин сообщил, что движение по Вантовому мосту в Запорожье возобновят 22 октября с 06:00. Ежедневно с 00:00 до 06:00 мост будет полностью закрыт для движения. В остальное время проезд осуществляется в обычном режиме, но для грузовиков весом свыше 3,5 тонны движение по мосту остается запрещенным.

Объехать можно через мост Преображенского – по одной полосе в каждом направлении.

Источник: Запорожская ОГА

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