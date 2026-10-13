Россия нанесла удар по Киеву пятью баллистическими ракетами, Украина выясняет причины запоздавшего предупреждения

Вечером 12 октября Россия нанесла удар по Киеву пятью баллистическими ракетами. В столице объявили воздушную тревогу уже после первых взрывов, а украинская сторона выясняет, почему не удалось своевременно предупредить о пусках.

Первые сообщения о ракетной угрозе для столицы появились вечером 12 октября. В 22:09 Воздушные силы сообщили о движении скоростной цели в направлении Киева, а уже в 22:10 объявили воздушную тревогу. После этого в городе раздалась серия взрывов.

Мэр города Виталий Кличко подтвердил взрывы и призвал жителей находиться в укрытиях.

По информации Кличко, в 22:44 ракета попала в объект транспортной инфраструктуры в Днепровском районе. В 23:05 стало известно о попадании в четырёхэтажное складское здание в Деснянском районе.

Около полуночи Воздушные силы сообщили, что Россия атаковала Киев шестью баллистическими ракетами, тип которых уточняется. Воздушную тревогу не успели объявить до удара, поскольку цели обнаружили уже во время атаки.

«Информации о пусках с территории противника не поступало. Причины устанавливаются», — отметили в Воздушных силах ВСУ.

Внештатный советник президента Украины по технологическим вопросам Сергей Бескрестнов, известный под позывным «Флеш», заявил, что случаи, когда партнеры Украины не успевают зафиксировать запуск ракет С-400, случались и раньше. Он призвал не делать преждевременных выводов, подчеркнув наличие технических нюансов.

Ночью в Киеве также несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников. Последнюю из указанных в сообщениях тревог отменили в 05:20 13 октября.

По данным Воздушных сил, в ночь на 13 октября, начиная с вечера 12 октября, российские войска применили пять баллистических ракет «Искандер-М»/С-400, девять ракет «Бандероль»/«Дань-Т» и 108 ударных беспилотников.

Украинская противовоздушная оборона сбила или подавила 88 БПЛА типа Shahed, «Гербера» и других типов. Из них 58 были реактивными.

В то же время военные зафиксировали попадания средств воздушного нападения в 17 точках, а падение сбитых целей и их обломков — ещё в семи. По сообщениям, несколько ракет «Бандероль»/«Дань-Т» попали в Харьков, однако часть ракет не достигла целей.

В Воздушных силах продолжают уточнять информацию о результатах атаки.

В ночь на 13 октября российские войска нанесли очередной удар по Украине, применив баллистические ракеты и реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 88 воздушных целей.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область в течение вечера и ночи, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «Бандеролей», зафиксировано попадание.

Ночью российские войска атаковали Изюм Харьковской области баражирующим боеприпасом типа S-8000 «Бандероль». В результате удара один человек получил ранения, повреждены около 15 частных и один многоквартирный дом. Также повреждены электросети и линия интернета.

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