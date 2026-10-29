Россия атаковала городской автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона, есть раненые
В среду, 29 октября, российские войска атаковали муниципальный автобус в Запорожье с помощью FPV-дрона. Сначала сообщалось о двух пострадавших, однако впоследствии число раненых возросло до четырёх человек.
«Россияне атаковали FPV-дроном муниципальный автобус в Запорожье. По предварительной информации, в результате удара ранены женщина и мужчина», — говорится в сообщении.
По данным областных властей, пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
По уточненным данным Михаила Семикина, в результате российской атаки на муниципальный автобус в Запорожье ранения получили четверо человек.
Информацию о состоянии пострадавших и других последствиях удара уточняют.
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Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.
Утром 29 октября российские войска вновь нанесли удар по Харькову с помощью ударного беспилотника. В результате атаки пострадал один человек, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
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Напомним, восемь человек пострадали в результате атак российских беспилотников в Сумской области
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