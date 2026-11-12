Россия атаковала Нежинский жирокомбинат: предприятие понесло значительные разрушения

10 ноября ООО «Нежинский жиркомбинат» подверглось серии ударов российских беспилотников. В результате атаки предприятию был нанесён значительный ущерб, в частности, были повреждены имущество и производственная инфраструктура.

Об этом сообщила администрация предприятия на своем официальном сайте.

«В связи с последствиями атаки производственная деятельность предприятия приостановлена. В настоящее время продолжаются мероприятия по локализации и ликвидации последствий атаки, документированию нанесенного ущерба, оценке убытков и определению возможностей восстановления поврежденного имущества и производственной деятельности при наличии надлежащих условий безопасности», — отмечается в сообщении НЖК.

Согласно ей, благодаря своевременному реагированию и принятым мерам безопасности удалось избежать гибели и травмирования людей.

Нежинский жиркомбинат подчеркнул, что является гражданским промышленным предприятием, основной деятельностью которого является переработка сельскохозяйственной продукции и производство растительного масла и шрота, и поблагодарил всех, кто присоединился к ликвидации чрезвычайной ситуации и способствовал обеспечению безопасности людей.

Как сообщало агентство «Интерфакс-Украина» ранее на этой неделе со ссылкой на источник в Главном управлении разведки Минобороны Украины, российские оккупанты готовят удары по объектам пищевой промышленности. По словам собеседника агентства, россияне планируют атаковать объекты хранения и переработки сельскохозяйственных культур, в частности, элеваторную и складскую инфраструктуру, объекты производства подсолнечного и других растительных масел, а также молоко- и маслозаводы, мясокомбинаты, птицефабрики и другие предприятия пищевой промышленности.

НЖК работает с 1896 года и специализируется на полном цикле переработки масличного сырья: подсолнечника, сои и рапса. В 2020–2024 годах на заводе была проведена масштабная реконструкция. Перерабатывающая мощность по семенам подсолнечника составляет до 1 200 тонн в сутки с перспективой увеличения до 1 400 тонн в сутки после завершения следующего этапа модернизации. Мощности по производству масла составляют 16 тыс. тонн в месяц, шрота — 13 тыс. тонн в месяц.

Согласно данным ресурса YouControl, за девять месяцев этого года НЖК увеличил выручку на 14,0% – до 7 млрд 315,90 млн грн, а чистую прибыль – в 4,3 раза, до 490,7 млн грн.

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