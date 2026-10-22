Россия нанесла удар по Печерскому району Киева; повреждены жилые дома и станция скорой помощи

В результате очередной российской атаки на столицу в ночь на 22 октября пострадал Печерский район Киева. Повреждения получили жилые дома, административные здания, медицинская инфраструктура и монастырь.

По предварительной информации, повреждены 18 жилых домов на пяти улицах района, есть пострадавшие.

В результате обстрела в зданиях выбиты окна, повреждены фасады, а также автомобили, припаркованные рядом с домами.

Помимо жилой застройки, российская атака повредила административные здания в Печерском районе.

Также повреждения получили здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей скорой помощи.

Кроме того, поврежден фасад и выбиты окна в Свято-Введенском монастыре.

Информация о последствиях атаки является предварительной.

Об этом сообщила Печерская районная государственная администрация.

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