Россия нанесла удар по Печерскому району Киева; повреждены жилые дома и станция скорой помощи
В результате очередной российской атаки на столицу в ночь на 22 октября пострадал Печерский район Киева. Повреждения получили жилые дома, административные здания, медицинская инфраструктура и монастырь.
По предварительной информации, повреждены 18 жилых домов на пяти улицах района, есть пострадавшие.
В результате обстрела в зданиях выбиты окна, повреждены фасады, а также автомобили, припаркованные рядом с домами.
Помимо жилой застройки, российская атака повредила административные здания в Печерском районе.
Также повреждения получили здание станции скорой медицинской помощи и шесть автомобилей скорой помощи.
Кроме того, поврежден фасад и выбиты окна в Свято-Введенском монастыре.
Информация о последствиях атаки является предварительной.
Об этом сообщила Печерская районная государственная администрация.