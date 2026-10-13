Россия нанесла удар по складскому зданию в Запорожье, есть раненый

Российские войска нанесли удар по складскому зданию в Запорожье. В результате атаки ранения получил 41-летний мужчина, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По его словам, в результате попадания на территории складского здания возник пожар.

«Враг нанес удар по складскому зданию в Запорожье. Возник пожар. Спасатели его уже ликвидировали», — написал Семикин.

Пожар удалось потушить. На месте атаки работают соответствующие службы, которые устанавливают обстоятельства происшествия и уточняют его последствия.

Информация о повреждениях и пострадавших может обновляться.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в Telegram.

Кроме того, российские войска разрушили торговый центр «Эпицентр» в Днепре, который работал в городе 19 лет. Об этом заявила компания.

С утра 12 октября до утра 13 октября российские войска нанесли более 40 ударов по Сумской области. Под обстрелами оказались 30 населенных пунктов в 20 территориальных общинах, два человека пострадали.

Напомним, Россия атаковала медицинское учреждение в Хмельницкой области, четыре пациента получили травмы.

Добавим, что россияне более 10 раз атаковали Днепропетровскую область за вечер и ночь, есть пострадавший.

Харьков оказался под ударом российских «бандеролей», зафиксированы попадания.

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