Россия атаковала Сумы реактивными дронами и FPV, зафиксированы попадания в промышленной зоне

Утром российские войска атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Сумах с помощью реактивных беспилотников и FPV-дронов на оптоволокне. Зафиксировано несколько попаданий в промышленной зоне, поражен крупногабаритный автомобиль.

«Утром в субботу враг атаковал объекты гражданской инфраструктуры в Ковпаковском и Заречном районах Сум. В результате ударов реактивными БПЛА и FPV-дронами на оптоволокне зафиксировано несколько точек попаданий в промышленной зоне, поражен крупногабаритный автомобиль», — написал Кривошеенко.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет.

На местах попаданий возникли пожары. Спасатели уже локализовали возгорания.

В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки.

Об этом сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в Telegram.

В результате российских обстрелов железнодорожной инфраструктуры Днепра и повышенного риска новых атак значительное количество поездов движется с существенными задержками.

Российские войска продолжают атаковать гражданскую инфраструктуру и жилые районы Украины. В результате обстрелов Сумской, Донецкой, Харьковской, Черниговской областей и Запорожья есть погибшие и раненые.

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