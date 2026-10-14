Россия нанесла удар по ТЭЦ в Киеве и энергетическим объектам в Киевской области; есть погибшие и раненые

В результате российской атаки в ночь на 14 октября были повреждены все три городские теплоэлектроцентрали Киева, а также критически важные энергообъекты в Киевской области. В столице возросло число погибших и раненых после ударов по жилой застройке.

С самого утра энергетики и спасатели работают на местах ночной атаки. Продолжается тушение пожаров, разбор завалов и первоочередные восстановительные работы на поврежденных объектах.

Основными целями российских баллистических ракет стали объекты энергетической системы Киева, Харькова и Харьковской области. В столице были атакованы все три городские ТЭЦ. Также российские войска нанесли удары по критически важным объектам в Киевской области, которые обеспечивают электроснабжение столицы и центральных регионов Украины.

По имеющейся информации, в результате вечернего удара по многоэтажному дому в Киеве погибли два человека, ещё 25 получили ранения.

Кроме того, во время утренней атаки на столицу погиб ещё один человек, ещё один пострадал.

Работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются.

Под ударом также оказались железнодорожные объекты в пяти областях Украины. Благодаря своевременной эвакуации работников пострадавших нет.

В настоящее время на поврежденных объектах ведутся восстановительные работы.

К ликвидации последствий российской атаки привлечены спасатели, полицейские, медики, энергетики и другие специалисты, которые помогают пострадавшим и восстанавливают поврежденную инфраструктуру.

Об этом сообщил Сергей Корецкий.

В Хмельницком районе в результате падения обломков российского беспилотника загорелась автозаправочная станция. Двое человек получили легкие ранения.

В ночь на 14 октября в Луцке в результате попадания вражеского беспилотника возник пожар на территории нефтебазы. Возгорание произошло около двух часов ночи.

За сутки российские войска нанесли 1030 ударов по 56 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак один человек погиб, еще трое получили ранения.

Утром 14 октября российские войска более 10 раз атаковали четыре района Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами. В результате обстрелов погибли два человека, ещё шестеро получили ранения, среди них — 11-летний мальчик.

В Херсонской области за сутки в результате российской агрессии два человека получили ранения. Под вражескими авиаударами, атаками беспилотников и артиллерийскими обстрелами оказались десятки населенных пунктов, в том числе Херсон.

В Хмельницком в результате российских ударов по логистическому центру компании «Эпицентр» уничтожено около 85 % товаров, хранившихся на объекте. В течение дня российские войска атаковали центр десять раз, вызвав пять масштабных пожаров, однако работники не пострадали.

Напомним, Россия повредила несколько энергетических объектов Киева.

До этого россияне запустили баллистические ракеты по Киеву, зафиксировано попадание в 9-этажный дом.

Добавим, что 12 октября поздно вечером Левобережье Киева подверглось атаке баллистических ракет. По данным канала «Николаевский Ванёк», у украинских военных не было информации о запусках, поэтому тревогу объявили слишком поздно.

Читай нас в