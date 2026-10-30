Россия атаковала торговый центр в Харькове с помощью реактивного дрона, есть раненый

Российские войска нанесли удар с помощью реактивного беспилотника по Киевскому району Харькова. Попадание зафиксировано в здании одного из торговых центров, после чего на месте возник пожар. Известно об одном пострадавшем.

По предварительной информации городских властей, российские войска применили для атаки на город реактивный беспилотник.

Впоследствии Игорь Терехов уточнил, что целью стал один из торговых центров в Киевском районе. На месте попадания вспыхнул пожар.

«Враг нанес удар реактивным БПЛА по Киевскому району. Последствия уточняем... По уточненной информации, удар пришелся по одному из ТЦ. На месте удара пожар», — отметил городской голова.

На месте работают профильные и экстренные службы. Информацию о масштабах разрушений и возможных последствиях атаки продолжают уточнять.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также подтвердил попадание российского беспилотника в торговый центр и сообщил о раненом человеке.

«Зафиксирован вражеский удар дроном по Киевскому району... По предварительной информации, «прилет» по ТЦ. В результате «прилета» в Киевском районе один человек пострадал. Медики оказывают всю необходимую помощь», — сообщил Синегубов.

Медики оказывают пострадавшему необходимую помощь. Информация о состоянии человека и других возможных последствиях российской атаки уточняется.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В ночь на 30 октября российские войска атаковали промышленное предприятие в Кременчугском районе Полтавской области. Информация о последствиях вражеского удара в настоящее время уточняется. Данные о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока не обнародованы.

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