Россия обстреляла троллейбус в Запорожье: три женщины получили ранения
29 октября российские войска атаковали муниципальный троллейбус в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара пострадали три женщины.
В тяжёлом состоянии находится 56-летняя женщина. Ещё две пассажирки в возрасте 71 и 66 лет получили лёгкие осколочные ранения ног.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Источник: Запорожская областная военная администрация
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