Россия обстреляла троллейбус в Запорожье: три женщины получили ранения

29 октября российские войска атаковали муниципальный троллейбус в Запорожье с помощью FPV-дрона. В результате удара пострадали три женщины.

В тяжёлом состоянии находится 56-летняя женщина. Ещё две пассажирки в возрасте 71 и 66 лет получили лёгкие осколочные ранения ног.

Информация о последствиях атаки уточняется.

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Источник: Запорожская областная военная администрация

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