В ночь на 24 ноября российские войска запустили по Украине 96 беспилотников, две трети из которых были реактивными. Силы противовоздушной обороны сбили или нейтрализовали 73 вражеских БПЛА.

Россия в ночь на 24 ноября запустила по Украине 96 дронов, две трети из которых — реактивные. Сбито или подавлено 73 из них, в том числе 70% реактивных.

По данным ВВС ВСУ, в ночь на 24 ноября (с 18:00 23 ноября) противник атаковал:

96 ударными БПЛА типа Shahed (64 из них — реактивные), «Гербер», дронами-имитаторами типа «Пародия»;

с направлений: Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск – РФ, ТОТ Донецк, ТОТ АР Крым – Гвардейское.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 73 вражеских БПЛА типа Shahed (45 из них – реактивные), Гербера и дронов других типов», – сообщили в ВВС ВСУ.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 13 точках, а также падение сбитых аппаратов (обломки) в 2 точках.

Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся несколько вражеских БПЛА, предупредили в ВВС ВСУ.

По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки, 23 ноября, украинские защитники ликвидировали ещё 1848 военнослужащих РФ. Новые данные о потерях противника обнародовали по состоянию на 24 ноября 2026 года.

На фронте зафиксировали 123 столкновения, самая напряжённая ситуация — на Константиновском направлении.

На фронте за сутки произошло 149 боевых столкновений, наиболее напряженная обстановка наблюдалась на двух направлениях.

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