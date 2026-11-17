В ночь на 17 ноября российские войска применили баллистические и крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты и 306 ударных беспилотников. Силы противовоздушной обороны сбили или подавили 211 воздушных целей, попадания зафиксированы в 44 точках.

По данным Воздушных сил ВСУ, атака началась в 18:00 16 ноября. Российские войска запустили баллистические ракеты типа «Искандер-М», «Циркон» и С-400, крылатые ракеты «Искандер-К», а также управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69.

Кроме того, противник задействовал 306 ударных беспилотников, в том числе 92 реактивных. Для атаки использовались дроны Shahed, «Гербера», S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», а также беспилотники-имитаторы «Пародия».

Воздушное нападение отражали украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

По состоянию на 12:00 подтверждено уничтожение или подавление 211 воздушных целей: трёх управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69, трёх ракет «Бандероль»/«Дань-Т» и 205 беспилотников различных типов, в том числе 48 реактивных Shahed.

Информация о крылатых ракетах и ещё 60 ударных БПЛА уточняется. Всего попадания средств воздушного нападения зафиксированы в 44 точках. На момент публикации сводки атака продолжалась.

Источник: Воздушные силы

Ночью 17 ноября российские войска атаковали шесть районов Днепропетровской области. По предварительным данным, люди не пострадали. В результате обстрелов повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, частные и многоквартирные дома.

В Киеве последствия российских ударов 17 ноября зафиксировали в четырёх районах: Голосеевском, Деснянском, Днепровском и Оболонском. В результате атаки повреждена критическая инфраструктура, возникли пожары, а в отдельных районах наблюдаются перебои с водо- и теплоснабжением.

Кроме того, российские войска в течение суток 16 ноября почти 20 раз атаковали Днепр и Днепропетровскую область беспилотниками и ракетами. В результате обстрелов повреждения получили предприятия, транспортная и другая инфраструктура, жилые дома и автомобили.

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