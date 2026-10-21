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Россия атаковала Умань, в гипермаркете и жилом доме вспыхнули пожары

UA NEWS 21 Октября 2026 08:54
Россия атаковала Умань, в гипермаркете и жилом доме вспыхнули пожары

Утром 21 октября российская армия нанесла удар по Умани в Черкасской области. В результате атаки возникли пожары в жилом доме, гипермаркете и на его территории, также был поврежден отель.

 

Об этом сообщил «Суспильному» руководитель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец:

«Пожар там уже потушили. Один человек получил травмы. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался».

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В другом месте взрывной волной повреждена гостиница, добавил Табурец.

Источник: «Суспильне»

В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.

Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.

Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.

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