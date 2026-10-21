Россия атаковала Умань, в гипермаркете и жилом доме вспыхнули пожары
Утром 21 октября российская армия нанесла удар по Умани в Черкасской области. В результате атаки возникли пожары в жилом доме, гипермаркете и на его территории, также был поврежден отель.
Об этом сообщил «Суспильному» руководитель Черкасской областной государственной администрации Игорь Табурец:
«Пожар там уже потушили. Один человек получил травмы. Медики оказали помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался».
В другом месте взрывной волной повреждена гостиница, добавил Табурец.
Источник: «Суспильне»
В результате российской атаки на Киев погиб человек, дрон попал в 24-этажное здание.
Напомним, российские дроны атаковали Киев, в двух районах возникли пожары.
Российский дрон попал возле школы в Полтаве, есть пострадавшие.