Россия нанесла удары по Запорожью и Кропивницкому; в Запорожье есть раненый

В ночь на 26 октября российские войска нанесли удары по Запорожью и Кропивницкому. В Запорожье повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание, один человек получил ранения. Информации о последствиях атаки в Кропивницком в предоставленном сообщении нет.

Около 04:00 раздались взрывы вблизи Кропивницкого. Впоследствии мониторинговые каналы сообщили о повторных запусках крылатых ракет по городу. По их данным, враг применил две ракеты Х-59/Х-69. Информация о последствиях уточняется.

По данным Запорожской областной военной администрации, в результате атаки повреждены частные дома, автомобили и коммерческое здание. На месте одного из ударов возник пожар. Предварительно, ранен один человек. Последствия атаки уточняются.

Число раненых в результате атаки на Запорожье по состоянию на 04:50 возросло до двух. По данным Запорожской областной военной администрации, ранения получили 30-летняя женщина и 61-летний мужчина. Им оказывается необходимая помощь.

Источник: Запорожская ОВА

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