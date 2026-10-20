Россия нанесла удар по Житомирской области, повредив вокзал и супермаркет; вспыхнули пожары
Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.
«Зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктуре. В результате возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация одного из них», — заявили спасатели.
Кроме того, пиротехнические подразделения обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко уточнил, что российские войска наносили удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре.
В результате ударов повреждения получили:
строительный супермаркет в Житомирской общине;
железнодорожный вокзал в Овруцкой общине;
железнодорожные пути в Олевской общине.
На поврежденных объектах возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки.
Об этом сообщают ГСЧС Украины и начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.
Добавим, что в результате падения дрона на дорогу возле Чабанов погибли три человека.
Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.
Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».