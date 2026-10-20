Россия нанесла удар по Житомирской области, повредив вокзал и супермаркет; вспыхнули пожары

«Зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктуре. В результате возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация одного из них», — заявили спасатели.

Кроме того, пиротехнические подразделения обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко уточнил, что российские войска наносили удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре.

В результате ударов повреждения получили:

строительный супермаркет в Житомирской общине;

железнодорожный вокзал в Овруцкой общине;

железнодорожные пути в Олевской общине.

На поврежденных объектах возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки.