+16° Киев +11° Варшава +12° Вашингтон
$ 45.09 € 50.6 zł 11.57
$ 45.09 € 50.6 zł 11.57
+16° Киев +11° Варшава +12° Вашингтон
Новости Война c рф

Россия нанесла удар по Житомирской области, повредив вокзал и супермаркет; вспыхнули пожары

UA NEWS 20 Октября 2026 12:17
Россия нанесла удар по Житомирской области, повредив вокзал и супермаркет; вспыхнули пожары

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

 

«Зафиксированы попадания по гражданской и железнодорожной инфраструктуре. В результате возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация одного из них», — заявили спасатели.

Кроме того, пиротехнические подразделения обследовали территории на наличие взрывоопасных предметов. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

photo_5384521476351924303_y.webp

Начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко уточнил, что российские войска наносили удары по энергетической и железнодорожной инфраструктуре.

В результате ударов повреждения получили:

  • строительный супермаркет в Житомирской общине;

  • железнодорожный вокзал в Овруцкой общине;

  • железнодорожные пути в Олевской общине.

photo_5384521476351924304_y.webp

На поврежденных объектах возникли пожары. В настоящее время продолжается ликвидация последствий российской атаки.

photo_5384521476351924305_y.webp

Об этом сообщают ГСЧС Украины и начальник Житомирской ОГА Виталий Бунечко в Facebook.

Добавим, что в результате падения дрона на дорогу возле Чабанов погибли три человека.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

Читай нас в
Загружай наше приложение