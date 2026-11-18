Российское командование, вероятно, готовит информационную провокацию на Александровском направлении. Цель — создать иллюзию присутствия своих военных в населенных пунктах, а постановочные видео выдать за подтверждение якобы достигнутых успехов на фронте.

«По имеющейся информации, командование оккупационных войск поставило задачу осуществить постановочную видеофиксацию якобы присутствия российских военных в определенных населенных пунктах на Александровском направлении, в операционной зоне группировки войск (сил) «Юг». В частности, запланирована демонстрация российских флагов, нанесение на стены надписей с датой записи и панорамная съемка населенных пунктов. Таким образом противник будет пытаться создать видимость контроля над территориями, выдавая постановочные кадры за подтверждение собственных военных успехов», — заявила Шевченко.

Она добавила, что вместо реальных тактических достижений российское командование в очередной раз, вероятно, планирует прибегнуть к информационным манипуляциям, готовя фейковые видеодоказательства и доклады для внутренней аудитории и международного информационного пространства. В то же время реальная обстановка на фронте не меняется от появления флага в кадре или постановочного видео.

«Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают эффективно выполнять боевые задачи: поражают живую силу противника, уничтожают его вооружение и военную технику. Все попытки российских оккупационных войск продвинуться в этом направлении остаются безуспешными», — отметила заместитель пресс-секретаря.

По её словам, линия боевого соприкосновения в течение длительного времени остаётся неизменной, а ситуация находится под контролем украинских защитников.

«Никакие постановочные видео, флаги на стенах или фейковые доклады не изменят реальную обстановку на фронте. Информационными манипуляциями невозможно одержать победу на поле боя», — подчеркнула Шевченко.

Об этом в комментарии «Укринформу» сообщила заместитель пресс-секретаря Группировки войск (сил) «Юг» Анастасия Шевченко.

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