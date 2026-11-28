Российские оккупанты на Гуляйпольском направлении пытаются прорвать украинскую оборону, приблизиться к Запорожью и создать условия для окружения города и перерезания его логистических путей через Днепр.

По данным 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск, основной удар противник сосредотачивает на участке Горкое — Верхняя Терса — Воздвижовка. Именно там сейчас идут самые ожесточенные бои.

Российские силы развивают наступление вдоль оси Гуляйполе — Омельник. Их цель — прорвать украинскую оборону, приблизиться к областному центру и создать угрозу его изоляции. В корпусе ДШВ отмечают, что стратегическим замыслом оккупантов на южном направлении является окружение Запорожья и нарушение логистики города.

В случае выхода российских войск на рубеж примерно в 25 км от Запорожья их артиллерия, в частности 152-мм САУ 2С19 «Мста-С», сможет достигать переправ через Днепр. Это создаст дополнительные риски для украинских маршрутов снабжения. В настоящее время противник находится примерно в 80 км от Запорожья.

Самые ожесточенные бои продолжаются на направлении Горкое — Верхняя Терса — Воздвижевка. По информации десантников, в течение последних трех месяцев россияне неоднократно пытались прорвать оборону через Железнодорожное, используя бронетехнику, автомобили и мотоциклы, однако эти попытки оказались безуспешными.

Украинские десантники продолжают удерживать позиции и отражать штурмы. В то же время российские оккупанты не прекращают наступательное давление на этом направлении.

Источник: 7-й корпус ДШВ ВСУ.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военнослужащий, свидетельствует утечка данных из базы Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

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