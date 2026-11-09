Россия хочет разделить Украину по Днепру и усложнить жизнь украинцам — Зеленский

9 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что украинская переговорная группа уже прибыла в Объединенные Арабские Эмираты, а первая встреча запланирована на завтра, 10 ноября.

Также глава государства рассказал о результатах заседания Ставки, в котором приняли участие представители прифронтовых регионов, в частности Харькова, Херсона, Днепра, Сум и Донецкой области, а также мэр Киева, правительственные чиновники и военное командование. Участники обсудили проблемы, требующие срочного решения в областях, городах и общинах, которые больше всего страдают от российских атак.

По словам Зеленского, особое внимание было уделено российской операции против мостов и энергетической инфраструктуры. Президент подчеркнул, что Россия пытается разделить Украину по Днепру и максимально осложнить жизнь жителей городов и сел.

Он отметил, что меры противодействия таким атакам регулярно обновляются. В то же время для защиты населения важна эффективная работа всех уровней власти — как центральной, так и местной. Кабинет Министров готов помогать в решении проблем, с которыми не удалось справиться на местах, и при необходимости направлять дополнительные государственные ресурсы.

Зеленский добавил, что на протяжении всех лет полномасштабной войны государство работает над преодолением дефицита необходимых ресурсов, в частности обеспечивает регионы оружием, оборудованием и энергоресурсами. При этом центральная власть продолжает оказывать поддержку, а общины и области должны выполнять согласованные меры, предусмотренные планами устойчивости.

Об этом говорится на сайте президента Украины.

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