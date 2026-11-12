Россия подвергла массированной атаке с помощью дронов объекты энергетики и теплоснабжения в Белой Церкви

Вечером 12 ноября на территории Белоцерковской общины Киевской области были зафиксированы попадания российских беспилотников по объектам энерго- и теплоснабжения.

«Враг снова атакует нашу общину. Почти каждый час вражеские беспилотники направляются в нашу сторону. Происходят попадания. Под ударом — объекты, от которых зависит свет и тепло в домах жителей Белоцеркви», — сообщили в Белоцерковской городской территориальной общине. Из-за повреждения критически важной инфраструктуры в общине возникла угроза перебоев с коммунальными услугами, а профильные службы уже готовятся к ликвидации последствий обстрела.

Источник: Белоцерковская городская территориальная община.

В Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии в результате вражеской атаки на энергообъекты вечером 12 ноября.

Потребители жалуются на то, что даже после включения света он довольно быстро отключается. Даже если речь не идет об отключении по графику, а об аварийном или экстренном отключении. Энергетик ДТЭК объяснил причину.

В течение октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

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