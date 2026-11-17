Российские войска нанесли массированные удары по Запорожью утром. В течение дня число людей, пострадавших в результате атаки, продолжало расти. По состоянию на 19:23 число раненых увеличилось до 43 человек. «Число раненых возросло до 43 человек», — сообщил Семикин.

Ранее, в 16:35, глава ОГА сообщил о 42 пострадавших. Тогда он отметил, что всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. «Число раненых возросло до 42 человек. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорилось в его сообщении.

Также известно о двух погибших в результате российских ударов. Сначала стало известно о смерти мужчины. Впоследствии подтвердили гибель еще одного человека — женщины. «К сожалению, погиб мужчина. Стало известно еще об одной погибшей женщине», — сообщил ранее Михаил Семикин.

Итак, по последним обнародованным данным, российская атака на Запорожье унесла жизни двух человек, ещё 43 жителя получили ранения. Число пострадавших может уточняться, ведь медики продолжают оказывать помощь людям, обратившимся после обстрела. Последние данные о последствиях обстрела обнародовал глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин в своем Telegram-канале.

В Запорожье в результате утренних российских атак 17 ноября число раненых увеличилось до 42 человек, при этом жертвами обстрелов стали двое местных жителей. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Российский FPV-дрон убил 70-летнего мужчину в поселке Кушугум Запорожского района. Еще один человек пострадал в результате атаки на Запорожье — ранение получила 57-летняя женщина.

16 ноября в Запорожье и Запорожской области из-за повреждений электрооборудования, вызванных российскими атаками, ввели аварийные и специальные аварийные отключения электроэнергии.