Президент Владимир Зеленский заявил, что попытка России оккупировать ещё 6 тысяч квадратных километров украинской территории может стоить ей миллиона военнослужащих. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам главы государства, российская сторона осознает цену такого наступления. «Россияне говорят, что им нужно захватить ещё шесть тысяч квадратных километров территории Украины. Однако они знают, что для того, чтобы захватить такое количество квадратных километров, потребуется миллион человек. И они потеряют этот миллион», — подчеркнул Зеленский.

Также президент высказал мнение, что уступки Москве лишь побудят её выдвигать новые требования и пытаться захватить больше украинских земель.

Источник: интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканалу Al Jazeera.

Силы обороны Украины за сутки 28 ноября ликвидировали 2479 российских военнослужащих и уничтожили 1547 БПЛА оперативно-тактического уровня, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил.

Каждые пять минут на войне против Украины гибнет один российский военный, свидетельствует утечка данных Росстата, проанализированная журналистами «Важных историй». По их данным, РАГСы по всей России зарегистрировали почти 500 тысяч смертей военных, погибших на войне. За период с 24 февраля 2022 года по 28 сентября 2026 года это в среднем одна смерть каждые пять минут.

Анализ взломанной хакерами базы данных Росстата, охватывающей период с 2022 года до конца сентября 2026 года, показал, что 92,9% зарегистрированных потерь российской армии являются боевыми. Из 209 870 умерших, указанных в реестре как военнослужащие, 194 885 человек погибли в боях, причем в 177 009 случаях причиной смерти указаны повреждения от взрыва или осколков во время военной операции.

Армия Российской Федерации по состоянию на вторник, 24 ноября, побила годовой антирекорд потерь за всё время полномасштабной войны: с начала 2026 года они достигли 432 519 военнослужащих, что уже превысило показатель за весь 2024 год (430 790 человек).

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