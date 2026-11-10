Россия обстреляла Киевскую область, один человек погиб, среди раненых — ребенок

В результате российских атак на Киевскую область 9 ноября погиб один человек, ещё девять получили травмы. Среди пострадавших — несовершеннолетний ребёнок. Наибольшие разрушения зафиксированы в Белоцерковском, Вышгородском и Бориспольском районах.

В Бучанском районе в результате российской атаки повреждены три частных домовладения, автомобиль и объект энергетической инфраструктуры. Один человек получил травмы.

В Обуховском районе зафиксированы повреждения одного транспортного средства.

В Бориспольском районе повреждены восемь частных домовладений, два автомобиля и энергетический объект. Четыре человека получили ранения.

В Броварском районе повреждений имущества не выявлено, однако один человек получил травмы.

Наибольшее количество поврежденного транспорта зафиксировано в Белоцерковском районе. Там пострадали два складских помещения и 17 единиц транспорта.

Начальник Киевской ОГА Тимур Ткаченко сообщил, что на местах российских ударов работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается помощь.

«В Обуховском районе повреждено одно транспортное средство. В Бориспольском районе повреждены восемь частных домовладений, два транспортных средства и энергетический объект. Четыре человека получили травмы. В Броварском районе повреждений имущества не зафиксировано, один человек получил травму. В Белоцерковском районе повреждены два складских помещения и 17 единиц транспорта. На местах работают все необходимые службы. Пострадавшим оказывается помощь», — говорится в сообщении Ткаченко.

В целом в результате российских атак на Киевскую область 9 ноября один человек погиб, девять получили ранения.

Об этом сообщил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко.

За прошедшие сутки российские войска атаковали Харьков и ещё 10 населённых пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

Читай нас в