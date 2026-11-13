Россия признала движение «Жёлтая лента» экстремистской организацией и запретила его деятельность

Верховный суд России признал украинское движение ненасильственного сопротивления «Жёлтая лента» «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории РФ. Решение было принято 12 ноября 2026 года.

«12 ноября 2026 года Верховный суд РФ признал украинское движение сопротивления «Жёлтая лента» «экстремистской организацией» и запретил его деятельность на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение было принято по иску Генеральной прокуратуры РФ в ходе закрытого судебного заседания.

Согласно статье 282.2 Уголовного кодекса РФ, за организацию деятельности «экстремистской организации» предусмотрено от 6 до 10 лет лишения свободы, а за участие в ней — от 2 до 6 лет лишения свободы.

Кроме того, оккупационные силовики могут выдвигать дополнительные обвинения в «государственной измене».

Правозащитники отмечают, что решение российского суда может стать поводом для новых преследований украинцев на временно оккупированных территориях.

«Признание движения «экстремистским» создает дополнительные основания для преследования украинцев на временно оккупированных территориях. Под угрозой могут оказаться как участники движения, так и люди, которых оккупанты заподозрят в поддержке его деятельности», — добавили правозащитники.

«Жёлтая лента» — украинское движение ненасильственного сопротивления, возникшее в апреле 2022 года в Херсоне. Оно действует на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму.

Активисты движения распространяют украинскую символику, размещают желтые ленты, листовки и граффити, проводят символические акции протеста. Также они призывают жителей оккупированных территорий не участвовать в незаконных российских «выборах» и «референдумах».

В 2022 году представители «Желтой ленты» вошли в число лауреатов премии Европейского парламента имени Андрея Сахарова. Ее присудили украинскому народу за борьбу против российской агрессии.

Об этом сообщил Крымскотатарский ресурсный центр в Facebook со ссылкой на российские СМИ.

В день освобождения Херсона, 11 ноября, движение сопротивления «Жёлтая лента» организовало семидневный онлайн-митинг, чтобы поддержать до сих пор оккупированные россиянами города левого берега Херсонской области.

Движение сопротивления «Жёлтая лента» обновило работу чат-бота «Вместе», оставив в его функционале только инструкции по безопасности для жителей временно оккупированных территорий. Соответствующее решение было принято для обеспечения максимальной защищённости граждан и повышения уровня защиты пользователей.

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