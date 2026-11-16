Россия ежемесячно получает от КНДР десятки баллистических ракет — Зеленский

Северная Корея ежемесячно поставляет РФ десятки баллистических ракет, а сам агрессор планирует наращивать собственное производство баллистического и крылатого вооружения, сообщил Президент Украины Владимир Зеленский по итогам доклада ГУР Минобороны на заседании Штаба.

«Сегодня на Ставке был доклад ГУР о российских ракетных планах — по производству баллистических и крылатых ракет. Такой объем производства, какой они планируют, — не для мира. Кроме того, Россия, к сожалению, получает больше баллистического оружия от Северной Кореи: речь идет о десятках ракет в месяц», — подчеркнул глава государства в вечернем обращении.

Президент призвал Германию, Францию, Великобританию и Италию обеспечить ракетный паритет и предоставить Украине западные технологии для уничтожения российских пусковых установок.

Источник: вечернее обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом не игнорировать сигналы воздушной тревоги вечером 16 ноября, ночью и в течение 17 ноября из-за высокой угрозы новой российской атаки.

Украинская разведка зафиксировала подготовку российских войск к новым массированным атакам, в связи с чем ключевым приоритетом Украины на ближайшей встрече в формате «Рамштайн» станет усиление противовоздушной обороны.

Зеленский рассказал о тактике прицельных ударов РФ по энергетике отдельных регионов. Россия применяет тактику концентрированных атак, выбирая отдельные регионы Украины в качестве цели и в течение нескольких суток нанося удары по их энергетической инфраструктуре.

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