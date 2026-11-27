Россия намерена в течение следующих десяти лет развернуть две спутниковые сети в интересах своих вооруженных сил. К 2036 году Москва планирует вывести на орбиту 240 спутников системы «Инносеть», а также 924 аппарата сети «Рассвет».

«Государство-агрессор Россия имеет 10-летний план развертывания спутниковых сетей в интересах своих вооруженных сил — речь идет не только о системе «Рассвет», но и о новом проекте — «Инносеть», — отметил Скибицкий.

По его словам, разработкой спутниковой сети «Инносеть» занимается компания «Геоскан», базирующаяся в Санкт-Петербурге. К 2036 году россияне планируют развернуть в космосе 240 аппаратов этой системы.

Что касается сети «Рассвет», план России предусматривает вывод на орбиту 924 спутников к 2035 году. Представитель украинской разведки подчеркнул, что развертывание российских низкоорбитальных спутниковых сетей представляет глобальную угрозу.

«При условии полноценного развертывания системы «Рассвет» Россия могла бы оснащать различные виды вооружения приемниками этой сети и использовать их по всему миру. Это позволило бы Москве применять морские дроны или БПЛА в регионах далеко за пределами Черного моря — в Европе, Африке, на Ближнем или Дальнем Востоке», — подчеркнул Скибицкий.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий в эксклюзивном интервью британскому изданию The Times.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало данные о 49 российских и белорусских предприятиях, участвующих в создании спутниковой системы «Рассвет». Россия планирует использовать ее не только для обычной связи, но и для нужд своей армии — в частности, для управления войсками, беспилотниками и ударными системами. В ГУР отмечают, что 23 предприятия и учреждения из обнародованного списка до сих пор не находятся под санкциями стран санкционной коалиции.

Таким образом, обнародованный перечень позволяет увидеть, какие компании и государственные структуры помогают России развивать спутниковую связь. Украинская разведка отмечает, что ограничение доступа к необходимым технологиям может затруднить создание системы, которую Москва планирует использовать, в частности, для военного управления и боевых операций. Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины на своей странице в Facebook.

Российская спутниковая система «Рассвет» может существенно расширить возможности управления ударными средствами. По словам специалиста Сергея Флеша, спутниковая связь позволит российским операторам напрямую управлять дронами и ракетами, что может создать серьезные угрозы.

Россия может использовать свои ракеты-носители для одновременного вывода на орбиту большого количества спутников системы «Рассвет». Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов считает, что такая система потенциально может усилить возможности РФ по управлению дронами и ракетами.

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