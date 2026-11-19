Российские войска с вечера 18 ноября более 10 раз обстреляли два района Днепропетровской области с помощью беспилотников. В результате атак пострадал мужчина, повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобиль и агропредприятие. Также возникли пожары.

«Один человек получил ранения. Более 10 раз враг атаковал два района с помощью беспилотников», — отметил он.

По словам Ганжи, в Никопольском районе под вражеским ударом оказались районный центр, Марганецкая, Покровская и Червоногригоровская общины. В результате обстрелов там повреждены частные дома.

Ранение получил 50-летний мужчина. Сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Также российские войска атаковали Синельниковский район. Противник наносил удары по Николаевской и Украинской общинам.

Там были повреждены хозяйственные постройки, автомобиль и агропредприятие. Кроме того, в результате обстрелов возникли пожары.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в Telegram.

В результате ударов беспилотников по энергетическим и гражданским объектам области 99 населенных пунктов остались без электричества.

Россия нанесла по Запорожской области 692 удара, есть погибшие и много раненых.

В центре Винницы в результате российской атаки пострадали четыре человека.

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