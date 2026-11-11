Россия повредила многоэтажное здание и инфраструктуру Запорожья, пять человек пострадали

Утром 11 ноября российские войска нанесли удар по Запорожью, повредив многоэтажный дом, грузовик и объект инфраструктуры. В результате атаки ранения получили пять человек.

Об этом сообщил и.о. начальника Запорожской ОГА Михаил Семикин:

«В результате удара по многоэтажному дому ранена 62-летняя женщина. Повреждены крыша, фасад и балконы дома, а также окна соседнего общежития. Также враг атаковал объект инфраструктуры города. Ранены трое мужчин в возрасте 36, 42 и 55 лет».

Кроме того, по словам чиновника, оккупанты попали в грузовик возле жилого дома — ранения получила 52-летняя женщина.

Также Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, 135 тысяч потребителей остались без света.

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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