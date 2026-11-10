Россия повредила учреждение социального ухода в Переяславе, есть пострадавшие

В результате атаки российских войск на Переяслав 9 ноября было разрушено здание, в котором проживают люди, нуждающиеся в особой социальной поддержке и уходе. Есть пострадавшие, сообщил глава Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

По информации областных властей, в результате попадания здание частично разрушено. Двое человек получили ранения – их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Всех остальных жильцов здания эвакуировали.

На месте происшествия работают экстренные и профильные службы. Ответственные органы координируют работу, чтобы оказать необходимую помощь эвакуированным гражданам и расселить их в безопасных условиях.

Источник: Тимур Ткаченко

Вечером 9 ноября российские оккупанты атаковали энергетическую инфраструктуру Первомайского района Николаевской области ударными беспилотниками Shahed-238.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

В Полтаве в результате падения российского беспилотника загорелись два гаража.

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