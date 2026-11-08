Россия усилила состав делегации на переговорах с Украиной и США в Абу-Даби, — Bloomberg

Россия направит на трехсторонние переговоры с Украиной и Соединёнными Штатами в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем во время предыдущих раундов. В ее состав войдут высокопоставленные дипломаты и представители военного руководства, что может свидетельствовать о готовности Москвы обсуждать как политические вопросы, так и ситуацию на фронте.

Переговоры при посредничестве США должны начаться 10 ноября в Объединенных Арабских Эмиратах.

По оценке Bloomberg, обновленный состав российской делегации указывает на возможность обсуждения широкого круга вопросов — от политических договоренностей до ситуации на поле боя.

Возглавит делегацию РФ помощник Владимира Путина Владимир Мединский, который участвует в переговорах с Украиной еще с 2022 года.

Вместе с ним в Абу-Даби отправятся:

заместители министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин ;

руководитель российской военной разведки Игорь Костюков ;

высокопоставленный представитель Генерального штаба Юрий Жигарловский.

Особое внимание агентство обращает на участие Сергея Рябкова. Он отвечает за отношения России с Соединенными Штатами, Ираном, а также за переговоры по контролю над вооружениями. Его привлечение может свидетельствовать о расширении перечня тем, которые Москва готова вынести на обсуждение.

Ранее Игорь Костюков уже возглавлял российскую делегацию на переговорах в Абу-Даби, тогда как Владимир Мединский представлял Кремль во время встреч с Киевом в Стамбуле.

Как отмечает Bloomberg, 6 ноября Владимир Путин обсудил подготовку к предстоящей встрече на заседании Совета безопасности РФ. В совещании приняли участие все представители делегации, которые должны отправиться в Объединенные Арабские Эмираты.

Украинскую делегацию возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров. Ранее он участвовал в переговорах с США и европейскими партнерами по вопросам поддержки Украины и экономического восстановления.

В состав украинской делегации также войдут:

глава Офиса президента Кирилл Буданов ;

председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Накануне встречи президент Украины Владимир Зеленский провёл консультации с международными партнёрами, в частности с представителями стран Северной Европы и Балтии.

Кроме того, глава государства сообщил о подробной беседе со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

По словам Зеленского, Украина продолжает координировать дипломатические усилия с партнерами, чтобы приблизить окончание войны.

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели активизировала усилия по достижению договоренностей о завершении российско-украинской войны.

В частности, Джаред Кушнер сообщил о консультациях США с Украиной, НАТО и европейскими партнерами относительно гарантий безопасности для Киева и более широкой архитектуры безопасности в Европе.

В то же время европейские чиновники настаивают на том, что Россия должна прекратить войну против Украины до начала переговоров о новой системе безопасности на континенте.

Такую позицию поддержал и Владимир Зеленский. Он предостерег от попыток Кремля навязать обсуждение новой европейской архитектуры безопасности до завершения российской агрессии.

Новый раунд переговоров состоится на фоне продолжающихся российских ракетных и дронных атак по украинским городам и энергетической инфраструктуре. В то же время Украина продолжает наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, военным объектам и логистическим центрам.

Об этом сообщает Bloomberg.

Европейские страны не готовы рассматривать предложения Москвы об изменении архитектуры безопасности на континенте, пока Россия продолжает агрессию против Украины и нарушает международные договоренности. Такая позиция может усугубить разногласия между европейскими союзниками и администрацией президента США Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.

Ранее Сибига назвал основные требования Украины перед переговорами в Абу-Даби.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на международных переговорах, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).

В ходе предстоящих мирных переговоров в Абу-Даби Украина планирует поднять вопрос о гарантиях безопасности. Среди других приоритетов — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, разблокирование «зернового коридора», обмен военнопленными и организация встречи лидеров государств.

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