Российские войска целенаправленно атакуют ключевые подстанции и распределительные сети в Днепре и области, нанося повторные удары, чтобы сделать невозможным восстановление электроснабжения, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. По его словам, из-за повреждений сетей в регионе действуют ограничения на электроснабжение, а энергетики и аварийные бригады работают круглосуточно.

По итогам заседания Штаба по ситуации в области министр объявил о передаче региону 27 ноября семи мощных дизельных генераторов, в частности для нужд критической инфраструктуры Днепра, а также о рассмотрении вопроса о выделении средств областной военной администрации на закупку дизельного топлива.

Кроме того, Денис Шмыгаль сообщил, что с начала года Минэнерго уже передало Днепропетровской области 571,4 тонны оборудования, и поручил ускорить установку и подключение газовых установок распределенной генерации.

Источник: заявление министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.

Российские войска целенаправленно атакуют ДнепроГЭС и магистральные линии электропередач в Запорожской области, пытаясь отключить Днепропетровскую область от энергосистемы Украины. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 26 ноября, из-за российского удара по объекту инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В центральной части города остановился коммунальный электротранспорт, а системы тепло- и водоснабжения переходят на резервные генераторы.

В ночь на 26 ноября российские войска нанесли удары по Киеву и семи областям Украины. По словам премьер-министра Сергея Корецкого, под обстрелами оказались объекты водоснабжения, тепловые сети, торговые центры и жилые дома, а также два иностранных судна. Известно как минимум о десяти пострадавших.

Читай нас в