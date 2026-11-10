Россия строит новый дрон-порт у границы с Украиной для запуска реактивных беспилотников

Российские оккупанты обустраивают новую стартовую площадку для реактивных беспилотников вблизи города Миллерово в Ростовской области, расположенного в 50 километрах от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщил авиационный эксперт Константин Криволап.

По словам эксперта, в связи с намерением выйти на ежемесячное производство до 3000 реактивных дронов и аналогичного количества ударных БПЛА типа «Шахед», противник испытывает нехватку инфраструктуры и планирует увеличить общее количество дронопортов с 8 до 20 объектов. Ключевым элементом новой площадки в Миллерово является 85-метровая катапульта, которая позволит осуществлять запуск около 100 реактивных беспилотников в сутки.

Источник: Комментарий авиаэксперта Константина Криволапа в эфире «24 Канала».

Россия обустроила новую площадку для запуска реактивных беспилотников типа «Шахед» вблизи военного аэродрома «Миллерово». Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, подтверждающие появление нового дронопорта. Подробности об объекте раскрыли в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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