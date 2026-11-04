Россия ежемесячно производит более 200 ракет и накапливает стратегические запасы, — разведка

Россия продолжает наращивать производство ракетного вооружения дальнего действия и пополнять стратегические резервы, несмотря на международные санкции. По состоянию на октябрь 2026 года страна-агрессор имела в своём распоряжении до 700 баллистических и несколько тысяч крылатых ракет различных типов.

По информации ГУР, российский военно-промышленный комплекс способен ежемесячно производить более 200 крылатых и баллистических ракет, из которых до 110 единиц приходится на баллистическое вооружение.

Одним из основных видов баллистического вооружения российской армии остаются ракеты 9М723 оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Их текущие запасы оцениваются примерно в 115 единиц, тогда как ежемесячные объемы производства составляют около 65 ракет.

Параллельно российские предприятия работают над модернизированным ракетным комплексом, прогнозируемая дальность поражения которого должна составлять от 550 до 700 километров.

Кроме того, Россия накопила до 400 ракет РМ-48У, предназначенных для зенитных ракетных комплексов С-400. По оценкам украинской разведки, ежемесячно российская промышленность производит примерно 40 таких ракет.

Значительные запасы у страны-агрессора имеются и среди противокорабельных ракет, которые она использует также для атак по наземным целям. В частности, арсенал ракет 3М55 «Оникс», включая модернизированные версии, превышает 600 единиц.

В ГУР отмечают, что россияне усовершенствовали эти ракеты, увеличив мощность боевой части и дальность полета. За семь месяцев 2026 года предприятия российского военно-промышленного комплекса изготовили более 55 единиц «Оникса».

Еще одним компонентом российского ракетного арсенала являются гиперзвуковые ракеты 3М22 «Циркон». Их запасы превышают 120 единиц. В то же время темпы производства остаются сравнительно невысокими: за семь месяцев текущего года Россия изготовила более 30 таких ракет.

Отдельно украинская разведка сообщила о проблемах с выпуском аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал».

По данным ГУР, российские предприятия временно приостановили их производство из-за проблем с точностью. Производственные мощности, которые ранее использовались для изготовления «Кинжалов», переориентировали на выпуск других видов баллистического вооружения.

В то же время Россия продолжает активно производить крылатые ракеты Х-101, которые остаются одним из основных средств нанесения массированных ударов по Украине.

По данным разведки, ежемесячный план производства Х-101 превышает 80 единиц, причем фактические показатели отдельных предприятий даже превышают установленные задания.

Однако и в этом направлении российский военно-промышленный комплекс сталкивается с техническими трудностями. В частности, фиксируются неисправности, связанные с отделением ракет от авиационных носителей во время запусков. Из-за выявленных дефектов отдельные партии вооружения возвращаются на заводы для проведения ремонта.

Кроме того, российские военные накопили более 450 крылатых ракет морского базирования 3М14 «Калибр». Ежемесячно предприятия страны-агрессора производят примерно 29 единиц этого вооружения.

По данным ГУР, значительную часть новых «Калибров» российское командование направляет в стратегический резерв. В частности, их планируют использовать для дальнейшего оснащения флотов.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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