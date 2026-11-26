В результате российского удара по городу в Донецкой области погиб мужчина, ещё один получил ранения. Оккупанты применили две авиабомбы весом по 250 кг каждая.

Об этом в Facebook сообщил начальник Славянской МВА Вадим Лях.

«Утром 26 ноября враг сбросил на жилые кварталы Славянска две авиабомбы ФАБ-250… Погиб 37-летний мужчина. Еще один, 1986 года рождения, получил ранения», — написал Лях.

В результате частично разрушен многоквартирный дом, также разрушен частный дом.

Повреждены как минимум 15 частных и 13 многоэтажных домов, отметил Лях.

В результате российских атак беспилотниками в Черниговской области 26 ноября пострадали четыре человека. Под ударами оказались Городня, Семеновка, Корюковка, населенные пункты Олишевской общины и Новгород-Северский.

Утром 26 ноября российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждения получили жилой многоэтажный дом, автозаправочная станция и спортивный комплекс. Появились фотографии последствий российской атаки.

В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня, 26 ноября, из-за российского удара по объекту инфраструктуры возникли значительные проблемы с электроснабжением. В центральной части города остановился коммунальный электротранспорт, а системы тепло- и водоснабжения переходят на резервные генераторы.

В ночь на 26 ноября силы противовоздушной обороны Украины сбили и подавили 87 российских беспилотников. Всего с вечера 25 ноября российские войска атаковали Украину баллистическими ракетами и 113 ударными БПЛА различных типов.

С вечера 25 ноября российские войска наносили удары беспилотниками по четырём районам области. В результате атак один человек получил ранения.

В течение суток российские войска атаковали 46 населенных пунктов региона. В результате ударов по Запорожью и Запорожскому району по состоянию на утро 26 ноября пострадали 18 человек, среди них трое детей.

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