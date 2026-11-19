После повреждения Крымского моста российские власти активизировали поиск альтернативных путей сообщения с временно оккупированным полуостровом. Одним из ключевых вариантов оккупанты рассматривают автомобильную трассу Р-280 «Новороссия», которая пролегает через Мариуполь и соединяет российский Ростов-на-Дону с оккупированными территориями Украины и Крымом.

По данным горсовета, захватчики используют эту магистраль в качестве важного военно-логистического коридора для переброски своим подразделениям боеприпасов, топлива и других ресурсов. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что оккупационная администрация пытается превратить город в крупный транспортный узел для обеспечения российской армии, а развитием дорожной инфраструктуры стремится закрепить своё присутствие и интегрировать захваченные регионы в собственное пространство.

В то же время транспортные артерии на этом направлении регулярно подвергаются обстрелам со стороны украинских сил. В частности, в ночь на 17 ноября 2026 года под удар попал мост через реку Миус, являющийся составной частью трассы Р-280, а также было повреждено дорожное покрытие вблизи переправы.

Источник: Мариупольский городской совет.

Около 6000 тонн российской стали оказались на дне Керчь-Еникальского канала в результате разрушения конструкций Крымского моста в ночь на 17 ноября. Из-за этого судоходство между Черным и Азовским морями, по утверждению автора сообщения, фактически заблокировано: за пределами искусственного фарватера пролив слишком мелкий для прохождения крупных судов.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся удару. Об атаке сообщил гауляйтер оккупированного Крыма Сергей Аксенов, отметив, что движение транспорта по мосту временно приостановлено.

В ночь на 17 ноября Крымский мост вновь подвергся атаке. OSINT-ресурсы сообщают о вероятном падении автомобильной арки переправы в воду, в то время как назначенные РФ оккупационные власти Крыма объявили о приостановке движения транспорта по мосту.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди с позывным Мадяро опубликовал изображения беспилотников, которые использовались для поражения Керченского моста 17 ноября. Он также раскрыл подразделения, задействованные в совместной операции.

Российский диктатор Владимир Путин встретился с министром транспорта Дмитрием Ядровым вскоре после атаки беспилотников на Крымский мост, однако не поинтересовался последствиями удара. Вместо этого во время встречи в Кремле обсуждали развитие транспортной отрасли и улучшение железнодорожных перевозок, хотя из-за атаки поезда задерживаются

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