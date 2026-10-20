Россия нанесла удар по Новой Водолаге, в результате чего погибли учительница и её годовалая дочь

В результате российского нападения на Новую Водолагу Харьковской области 19 октября погибли учительница начальных классов Инна Марюхна и её годовалая дочь Ангелина. Удар российских войск оборвал жизнь матери и маленького ребёнка.

Инна Марюхна работала учительницей начальных классов в Нововодолагском лицее №1. Коллеги педагога выразили соболезнования её семье и отметили, что вместе с ней погибла и её маленькая дочь Ангелина.

В учебном заведении вспоминают Инну как добрую, искреннюю и преданную своему делу учительницу, которая помогала детям познавать мир и делала их первые шаги в обучении теплыми и содержательными.

«Инна Марюхна была светлым педагогом, которая открывала малышам мир знаний, учила первым жизненным шагам и дарила детям всю теплоту своего сердца. Ее доброта, искренность и профессионализм навсегда останутся в памяти коллег и воспитанников», — написали в лицее.

Коллектив учебного заведения выразил соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул непоправимость утраты.

«Ужасная боль от того, что вместе с ней ушла и её доченька Ангелина. Две жизни, две души, впереди которых должно было быть столько света», — говорится в сообщении.

Ночью 20 октября российские войска атаковали Житомирскую область, нанеся удары по объектам железнодорожной и гражданской инфраструктуры. В результате попаданий на местах возникли пожары.

Напомним, что над Гатным в Киевской области 20 октября был сбит российский реактивный беспилотник типа «Шахед». После этого появились сообщения о падении БПЛА на дорогу и возгорании автомобилей.

Утром 20 октября поезда киевского метрополитена вновь курсируют по красной линии между станциями «Академгородок» и «Лесная».

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