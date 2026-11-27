Вечером 26 ноября российские войска атаковали Запорожье. Под удар попал объект инфраструктуры, а в одном из производственных зданий после атаки возник пожар. Информации о пострадавших пока нет.

По предварительным данным, в результате атаки поврежден объект инфраструктуры. После попадания загорелось производственное здание. На месте возник пожар, однако подробностей о масштабах разрушений и последствиях удара пока не сообщается.

В ОВА не уточнили, какой именно инфраструктурный объект подвергся атаке. Также пока нет информации о погибших или раненых. Обстоятельства атаки и ее последствия уточняются. В случае появления новых данных областная военная администрация может предоставить дополнительную информацию. О российском ударе сообщили в Запорожской областной военной администрации.

В Запорожье число пострадавших в результате российского обстрела Днепровского района в четверг, 26 ноября, возросло до четырёх человек. В то же время автомобильное движение по плотине ДнепроГЭС частично возобновили — теперь по ней можно проехать из центра города на правый берег Днепра. Ранее сообщалось об одном погибшем и одном раненом.

В четверг, 26 ноября 2026 года, российские войска атаковали Запорожье, в результате чего погиб один человек и ещё один получил ранения, сообщил и.о. главы Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин. Удар пришелся по Днепровскому району города, где зафиксировано попадание в транспортную инфраструктуру.

Читай нас в