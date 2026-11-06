Россия вербует украинских беженцев для проведения диверсий в странах Европы — разведка

Российские спецслужбы пытаются вербовать украинских беженцев для проведения диверсий на территории европейских стран. Для поиска исполнителей они используют социальные сети, мессенджеры и объявления о работе.

Потенциальным вербованным предлагают быстрый заработок, пытаясь таким образом привлечь их к выполнению диверсионных задач.

По данным разведки, одним из примеров такой деятельности стал пожар вблизи оборонного завода Carfil SA в румынском городе Брашов в сентябре 2026 года.

Румынские спецслужбы установили, что за поджогом стояла агентурная сеть, которой руководили российские спецслужбы. Среди подозреваемых — гражданин Украины и двое белорусов. Их задержали на территории Европейского Союза, где они, по данным следствия, готовили подобные преступления

В СЗРУ подчеркивают, что этот случай является частью более широкой кампании гибридных операций России в Европе. Москва пытается использовать для диверсий граждан других государств, в частности украинцев, чтобы скрыть собственную причастность и одновременно усилить антиукраинские настроения.

По информации украинской разведки, с 2022 года в Европе зафиксировано около 200 диверсий, которые связывают с Россией. Наибольшая доля таких случаев — 21% — приходится на Польшу. Правоохранители установили более 170 исполнителей, среди которых есть и граждане Украины.

Основными целями российских спецслужб разведка называет запугивание европейцев и подрыв военной помощи Украине. Особое внимание Москва уделяет Польше, через которую проходят важные маршруты поставок вооружения.

Потенциальными объектами диверсий становятся железнодорожные линии, логистические центры, склады и оборонные предприятия.

В СЗРУ поясняют, что российские кураторы в первую очередь ищут людей, находящихся в сложном финансовом положении, подростков, выходцев с временно оккупированных территорий и лиц с криминальными связями.

Вербовка часто начинается с простых заданий: сфотографировать определенный объект или расклеить наклейки. Впоследствии исполнителям могут поручать слежку, повреждение имущества, поджоги или взрывы.

Результаты выполненных заданий завербованных лиц заставляют фиксировать на видео. Такие материалы могут использовать для дальнейшего шантажа.

В разведке предупреждают, что после совершения диверсий российские спецслужбы обычно оставляют исполнителей без поддержки. Вместо этого им грозят задержания и длительные сроки заключения.

СЗРУ призывает украинцев за рубежом быть осторожными с предложениями легкого заработка, особенно если незнакомцы требуют конфиденциальности или пытаются получить личную информацию.

Об этом сообщается со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Россия вербует украинцев в Норвегии и усиливает шпионаж.

Как спецслужбы РФ вербуют украинских беженцев для диверсий в Европе.

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